"Sono senza lavoro e in difficoltà economiche, ho accettato di trasportare la droga"

Ha risposto alle domande del giudice e ammesso il possesso dell’ingente quantitativo di droga spiegando però di averlo fatto per esigenze economiche.

A.M., 42enne di Latina, era stato arrestato nei giorni scorsi dagli uomini della Squadra volante perché durante un controllo nella zona della stazione delle autolinee aveva tentato di disfarsi di tre involucri contenenti 170 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish gettandoli dall’auto nella quale si trovava.

Stamattina l’uomo è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l’udienza di convalida. Assistito dall’avvocato Oreste Palmieri l’uomo ha raccontato di essere in grosse difficoltà economiche perché disoccupato e di essersi quindi prestato a fare da trasportatore della sostanza stupefacente per conto di altri. La difesa ha chiesto per lui gli arresti domiciliari e a conclusione della camera di consiglio il gip, dopo avere convalidato il fermo, ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari anche alla luce del fatto che l’uomo è incensurato.