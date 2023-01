Droga all'Icot di Latina: un arresto e un medico indagato

Un medico indagato e colpito da una misura interdittiva dell'esercizio della professione per la durata di un anno e un altro soggetto arrestato. E' l'esito di un'operazione condotta dalla guardia di finanza di Latina su un giro di spaccio e consumo di droga all'Icot di Latina. Per entrambi gli indagati l'accusa è infatti di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish.

Le attività investigative, condotte attraverso lo strumento delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sono state avviate in seguito a un capillare controllo del territorio operato dalle Fiamme gialle pontine e da mirate attività informative seguite a una segnalazione arrivata dai vertici dello stesso ospedale, con la quale si denunciava appunto l?attività di vendita e l?utilizzo di stupefacenti. Gli approfondimenti investigativi, condotti anche con servizi di osservazione e pedinamenti, hanno consentito di accertare e ricostruire un'intensa attività di spaccio gestita dal soggetto finito oggi agli arresti, che avrebbe rifornito di droga numerosi consumatori abituali tra cui anche persone che riprivano incarichi e funzioni sanitarie all'interno della struttura. Il medico avrebbe inoltre provveduto ad acquistare quantitià di stupefacenti superiori all'uso personale, per poi cedere le dosi ad altri professionisti in servizio all'Icot.

Le misure di oggi seguono quelle già eseguite nel corso dell'attività investigativa, nel cui ambito erano già stati tratti in arresto in flagranza di reato quattro soggetti, tra cui un dipendente della stessa struttura sanitaria. Oltre ai due uomini colpiti dalle misure cautelari emesse dal gip del tribunale su richiesta della procura, risultano indagate altre 16 persone. E l'attenzione degli investigatori è puntata a identificare eventuali altri operatori coinvolti.