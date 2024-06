Spaccio ai palazzoni con il clan Travali, scatta un'altra sorveglianza speciale

I carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Latina hanno dato esecuzione a una nuova misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurazza emessa dal tribunale di Roma a carico di un 42enne del capoluogo. Il destinatario è Gianluca Campoli, ritenuto "pericoloso in quanto vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica".

I militari dell'Arma diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise, sotto la direzione della procura di Latina, hanno indagato e raccolto numerosi elementi che hanno consentito di dimostrare come l'uomo, sin da quando era poco più che maggiorenne, sia stato una persona dedita a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Canpoli, in particolare, è ritenuto legato alla famiglia Travali ed era stato coinvolto nell'inchiesta Status quo, che nel 2022 aveva portato ad accertare la presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, operativa anche in seguito all'arresto dei vertici del clan sotto la gestione di Valentina Travali. La base era quella dei palazzoni. Nel processo legato all'operazione Status quo, Campoli è stato condannato a 4 anni e 4 mesi.

La misura della sorveglianza speciale ora obbligherà l'uomo, per i prossimi due anni, a non allontanarsi dal suo comune di residenza, a non uscire di casa nell'arco orario compreso tra le 21 e le 6,30, e darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro e a non frequentare persone che abbiano subito condanne o che siano sottoposte ad altre misure di prevenzione.