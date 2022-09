Gambizzazione e spaccio di droga, i Travali scelgono il rito abbreviato

Hanno scelto il rito abbreviato in sede di udienza preliminare sei delle sette persone coinvolte nell’inchiesta ‘Status quo’ e colpite da ordinanza di custodia cautelare in carcere il 20 aprile scorso. Si tratta di Angelo Travali, della sorella Valentina, della made Maria Grazia Di Silvio e ancora di Guerrino Di Silvio, Gianluca Campoli e Mohamed Jandoubi. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Roma e condotta dai carabinieri, aveva ricostruito una serie di eventi a partire dalla gambizzazione di Marco Urbani avvenuta nell’agosto 2014 davanti alla sua tabaccheria all'angolo tra via dei Mille e viale Vittorio Veneto, fatto del quale sono chiamati a rispondere Angelo Travali quale mandante e Mohamed Jandoubi quale esecutore materiale. Entrambi sono accusati di lesioni aggravate dalla premeditazione e da modalità mafiose, mentre a Mohamed Jandoubi, allora compagno di Valentina Travali, viene contestato anche lo spaccio di stupefacenti.

L’altro filone dell’inchiesta riguarda invece l’esistenza di un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti impostasi con forza a Latina dopo l’arresto degli esponenti del clan Di Silvio. A capo del gruppo c’era Giuseppe Travali ma dopo la sua morte la guida l’aveva assunta la figlia Valentina che si occupava dell'acquisto della droga, in particolare cocaina, riscuoteva dai pusher i proventi dello spaccio e li reinvestiva in parte per l'acquisto di altre forniture. Poi gestiva di fatto la piazza dei palazzoni nel quartiere Q4 affidando compiti e ruoli, predisponendo i trasporti della droga.

La difesa dei sei imputati, rappresentata dagli avvocati Alessia Vita, Giancarlo Vitelli, Gaetano Marino, Marco Nardecchia ha chiesto il rito abbreviato: il processo si terrà davanti al gup del Tribunale di Roma il 18 novembre prossimo.

L’unico ad avere optato per il rito ordinario è Maurizio De Bellis che risponde soltanto di spaccio di stupefacenti. Questa mattina la difesa ha evidenziato al Tribunale che si tratta di un reato di competenza del giudice monocratici e l’imputato dovrà comparire davanti al giudice Sergio il 27 ottobre prossimo.