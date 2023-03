Sicurezza sul lavoro e legalità negli appalti: anche il Comune firma l'intesa con Ance

Anche il Comune di Latina ha sottoscritto con Ance il protocollo d'intesa in materia di trasparenza, legalità e sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici, già siglato prima dalla prefettura e poi dalla Provincia. Tra le novità introdotte dall'intesa c'è quella del badge di cantiere, che punta a favorire la registrazione quotidiana della presenza dei lavoratori all'interno dei cantieri, monitorando da remoto il numero dei lavoratori impiegati, la loro regolare assunzione, il tipo a contratto stipulato e la corrispondenza tra mansione e lavoro svolto.

Ieri, 30 marzo, la firma nell'aula consiliare del Comune da parte del commissario straordinario del Comune Carmine Valente, del presidente dell'Ance Pierantonio Palluzzi e dei rappresentanti della Fillea Cgil Alessio Faustini, della Filca Cisl Paolo Masciarelli e della Feneal Uil Massimo Purificato.

“Il badge di cantiere, con il quale i lavoratori saranno registrati nel sistema informatizzato della cassa edile - commenta il commissario Valente - è un primo importante passo per arrivare alla trasparenza totale nel sistema degli appalti pubblici.Penso nel prossimo futuro anche alla lettura della targa di tutti i mezzi che entrano nelle aree di lavoro. Un sistema efficace per i controlli da remoto mette in moto un meccanismo virtuoso non solo per gli appalti oltre i 150mila euro, cui è destinato questo protocollo che firmiamo, ma anche per tutto il tessuto dell’edilizia formato per lo più da imprese piccole e piccolissime. Il sistema previsto dal protocollo - aggiunge Valente - contempla anche la verifica del Durc di congruità del cantiere attraverso la quale si pone attenzione alla sicurezza sul lavoro e al lavoro nero”.