Elezioni comunali, ora c'è anche un'inchiesta penale sul voto nelle 22 sezioni

C’è un’inchiesta di carattere penale sulle elezioni amministrative del capoluogo pontino dello scorso anno. La Procura della Repubblica di Latina ha infatti aperto un fascicolo in relazione al primo turno elettorale della consultazione, quello rispetto al quale il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno riscontrato irregolarità in 22 sezioni nella quali si torna al voto il 4 settembre prossimo.

“In merito alle irregolarità riscontrate dai giudici amministrativi con riferimento alle elezioni amministrative del 2021 presso il comune di Latina - sottolinea in una nota il Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco – è stato iscritto un procedimento in relazione alle motivazioni della sentenza del Tar di Latina relativa al primo turno delle elezioni comunali”. Da via Ezio spiegano anche che sono stati delegati agli uomini della Digos accertamenti per verificare l’eventuale sussistenza di fattispecie di rilievo penale relative alle procedure di voto.

Il Tar l’8 luglio scorso aveva annullato le operazioni elettorali svoltesi in 22 sezioni e disposto la rinnovazione del voto annullando anche di proclamazione degli eletti per l’elezione alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Latina determinando la caduta dell’amministrazione del capoluogo pontino. Un pronunciamento confermato anche dal Consiglio di Stato il quale aveva sottolineato nella propria sentenza che “la Prefettura di Latina ha accertato, tra varie anomalie, in un numero significativo sezioni la non corrispondenza del numero complessivo di schede autenticate rispetto alla somma delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate a verbale, con una differenza numerica, in alcune sezioni, non trascurabile".

Ora quelle anomalie che hanno alterato l’esito della tornata elettorale saranno oggetto di verifiche sul piano penale.