Appartamenti trasformati in basi per lo spaccio: operazione antidroga tra Nicolosi e Campo Boario

Operazione dei carabinieri a Latina, tra i quartieri Nicolosi e Campo Boario. La città si è risvegliata con il rumore degli elicotteri. I militari del comando provinciale di Latina stanno dando esecuzione a 11 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabile di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

L'organizzazione sgominata dai carabinieri era composta prevalentemente da donne, otto delle quali destinatarie oggi di misura cautelare. Come nelle più note piazze di spaccio di Scampia, a Napoli, e Tor Bella Monaca, a Roma, la droga veniva venduta attraverso feritoie ricavate dalle porte blindate di alcuni appartamenti. I componenti del gruppo avevano occupato alcuni alloggi dell'Ater e costruito case abusive in zona agricola non edificabile.

Ulteriori dettagli dell'operazione verranno diffusi in mattinata.