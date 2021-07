Emergenza rifiuti, il sindaco Coletta scrive al prefetto e alla Regione: "Situazione indecorosa"

Il comune di Latina in piena emergenza rifiuti. Ora il sindaco Damiano Coletta annuncia l'invio di una nota al prefetto Maurizio Falco. "E' una situazione che vede purtroppo coinvolti altri 53 comuni - spiega - e che sta penalizzando tante comunità. Latina si è comportata con senso di responsabilità aumentando anche la quota di differenziata, ma con la chiusura dell'impianto di conferimento Rida Ambiente per la quota di indifferenziata si è creata una situazione di estremo disagio".

"Sia l'amministrazione che Abc non hanno responsabilità - precisa ancora il primo cittadino - Stiamo lavorando ogni giorno per trovare soluzioni alternative e le abbiamo trovate. Le condizioni stanno migliorando ma è una situazione ancora indecorosa che da cittadino e da sindaco non posso tollerare. Il mio invito è al prefetto e al presidente della Regione affinché insieme si possano trovare soluzioni.alternative, anche strutturali perché questo non debba più ripetersi. Latina deve tornare ad essere la città bella e pulita che abbiamo sempre conosciuto".