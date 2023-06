Naufrago soccorso in mare: a Foce Verde l'esercitazione dell'Aeronautica

Recupero di un naufrago in mare. E' l'esercitazione che si è tenuta ieri, mercoledì 7 giugno, presso il distaccamento straordinario dell'Aeronautica militare di Foce Verde, organizzata dall'ufficio sicurezza volo del 70° Stormo Giulio Cesare Graziani, nell'ambito dell'addestramento e aggiornamento professionale del personale navigante e degli equipaggi fissi di volo.

L'esercitazione ha simulato un incidente di volo sulla zona del mare e il conseguente recupero con elicottero di equipaggi in difficoltà, con lo scopo dunque di consolidare le conoscenze tecniche di sopravvivenza da seguire per superare i pericoli dell'ambiente marino e approfondire l'uso delle attrezzature in dotazione in una situazione complessa e di emergenza. Durante la fase addestrativa è stato simulato lo scenario di un velivolo ammarato e le successive operazioni di recupero con i diversi reparti dell’Aeronautica Militare e il supporto dei vigili del fuoco e del corpo delle capitanerie di porto. Dopo un briefing introduttivo si è entrati nel vivo dell’esercitazione con il trasporto in zona recupero, effettuato con i battelli dei vigili del fuoco. I “naufraghi” hanno potuto sperimentare le difficoltà legate al galleggiamento e al nuoto indossando la combinazione da volo e il giubbotto di salvataggio e hanno potuto addestrarsi alle procedure di recupero con verricello, condotte dall'elicottero HH-139 dell’85° Centro Csar (Combat Search and Rescue) di Pratica di Mare. A margine dell’esercitazione, il colonnello pilota Giuseppe Bellomo, comandante del 70° Stormo, dopo aver ringraziato le autorità civili e militari intervenute, ha espresso la propria gratitudine al comandante della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi Da/Av, generale di Brigata Sandro Sanasi, e al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Latina Luigi Capobianco per il supporto fornito per la preparazione logistica e il buon esito dell’evento. “L’esercitazione di recupero naufrago - ha spiegato il colonnello Bellomo - risulta essere per l’Aeronautica Militare un’occasione fondamentale per sottolineare l’importanza della formazione e l’addestramento del proprio personale, nonché esempio di un gioco di squadra volto a migliorare le prestazioni del personale navigante ed equipaggi che operano costantemente al servizio del Paese”. L'evento si è svolto alla presenza del prefetto Maurizio Falco e di numerose autorità civili e militari.