Estorsione al parroco di Santa Maria Goretti, il 60enne resta in carcere

Resta in carcere Vito Garofano, il 60enne di Latina arrestato dagli uomini della Squadra volante per estorsione aggravata in flagranza ai danni del parroco della chiesa di Santa Maria Goretti nel capoluogo pontino.

L’uomo è stato interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e ha risposto alle domande negando di avere minacciato il sacerdote e di avergli chiesto del denaro. “Il parroco ogni tanto mi aiutava quando ero in difficoltà ma non l’ho minacciato” ha raccontato al magistrato che al termine dell’interrogatorio ha convalidato l’arresto confermando la custodia cautelare in carcere.

Non era davvero la prima volta che Garofano chiedeva del denaro al parroco e venerdì sera era tornato nell’abitazione del prete accanto alla chiesa e aveva citofonato minacciandolo tanto da indurre il parroco ad allertare i l13 che comunque per farlo allontanare gli aveva consegnato 10 euro. Nel frattempo è arrivata la pattuglia della Volante che ha fermato il 60enne con l’accusa di estorsione aggravata.