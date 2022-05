Cene costose senza pagare, estorsioni e minacce ai ristoratori: arrestati tre Casamonica

Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Latina a carido di tre persone appartenenti alla famiglia dei Casamonica. La squadra mobile di Latina in collaborazione con i colleghi di Roma e con il commissariato Romanina ha arrestato Diego Casamonica, 43 anni, Guido e Marco Casamonica, entrambi di 23 anni, indagati a vario titolo per estorsione e tentata estorsione.

Le indagini, coordinate dalla procura di Latina e condotte dalla squadra mobile di Latina, scaturiscono dalla denuncia di due imprenditori titolari di un ristorante del lido, i quali hanno riferito che la sera del 9 marzo scorso i tre indagati, dopo essere stati a cena nel locale, hanno tentato di farsi consegnare denaro contante, circa 700 euro, vantando la loro appartenenza al clan Casamonica e pretendendo di non pagare il conto della cena, che ammontava a circa 1.600 euro.

I tre Casamonica, palesando la caratura criminale del gruppo, si erano rivolti a un socio e a uno dei camerieri che aveva servito pasti costosi e bottiglie di champagne chiedendo in modo provocatorio di scendere in cantina a prendere altre bottiglie, uscendo poi dal ristorante senza pagare. Un comportamento analogo è stato adottato dal gruppo anche nei confronti del receptionist di una struttura ricettiva poco lontana dal ristorante, trovando anche qui la resistenza di un impiegato che ha rifiutato di consegnare il denaro presente in cassa che gli era stato richiesto. Nel corso della stessa è emerso inoltre che nella stessa gironata gli indagati si erano trattenuti per varie ore, effettuando diverse consumazioni, all’interno di un bistrot nel centro storico di Latina e anche in questa circostanza, sotto minaccia, hanno costretto il proprietario a consegnare il denaro che aveva in tasca, pari a circa 160 euro, salvo poi allontanarsi senza pagare le consumazioni, cibo e bevande costose, per 600 euro. Diego Casamonica in particolare si era rivolto alle vittime vantandosi del suo passato criminale e precisando di essere uscito da due mesi dal carcere dopo sette anni.