Minacce e una lingua mozzata nella posta, i Marchetto non rispondono al giudice

Latina, operazione Tacita Muta: in manette Fabrizio Marchetto e i figli

„Hanno scelto di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere Fabrizio Marchetto, 47 anni, i figli Angelo e Luca, rispettivamente di 23 e 27 anni, e Remo Favero, 42 anni, arrestati lunedì dagli uomini della Squadra mobile di Latina con le accuse di estorsione, lesioni personali e stalking.

"Tacita Muta", questo il nome dell'operazione, ha preso il via dalla denuncia presentata da un uomo di Latina vittima di un'aggressione da parte di Marchetto e dei suoi figli. I tre lo avevano picchiato con calci e pugni all'interpoi lo avevano seguito e avevano cercato di investirlo con un'auto procurandogli alcune lesioni. Dopo la denuncia l'uomo era stato nuovamente minacciato attraverso un conoscente comune e poi si era visto recapitare la lingua mozzata di un animale, lasciata nella sua cassetta della posta. Ancora a dicembre scorso Marchetto e il figlio avrebbero speronato la vittima con la propria auto

„sbarrandogli la strada per farla fermare e facendogli con la mano il segno della pisto,a aggiungendo che lo avrebbero ucciso.“

Questa mattina gli interrogatori di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota. I quattro, assistiti dagli avvocati Stefano Iucci, Luca Giudetti e Moreno Gullì, si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere.

