Evade dai domiciliari e commette anche un furto al Circolo Cittadino: trasferito in carcere

Il personale della squadra volante della questura ha dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confornti di un noto pregiudicato del capoluogo, emessa dal giudice del tribunale di Latina Francesco Valentini.

L'uomo si trovava già in regime di arresti domiciliari perché recentemente arrestato per il reato di furto aggravato. Ma nelle ultime settimane si era ripetutamente allontanato dalla propria abitazione in orari serali e notturni. Inoltre l'uomo, sempre mentre era ristretto ai domiciliari, si era anche reso protagonista nei giorni scorsi di un furto consumato al Circolo Cittadino di Latina. L'arrestato dunque, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma.