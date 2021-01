Era in giro nonostante i domiciliari, fermato e arrestato dai carabinieri

Era uscito da casa nonostante fosse in regime di arresti domiciliari ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato. Protagonista dell’evasione un 27enne di nazionalità algerina domiciliato a Latina è stato fermato dai militari del Nucleo operativo sezione radiomobile e segnalato alla competente autorità giudiziaria che ne ha disposto disponeva l’accompagnamento in carcere come aggravamento dell’attuale misura.