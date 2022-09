Falsi certificati medici per l'esenzione dal vaccino Covid: avvocatessa arrestata, medico sospeso

Falsi certificati di esenzione dalla vaccinazione Covid. I carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Velletri: una agli arresti domiciliari e l'altra di divieto di esercizio della professione medica per la durata di un anno. I destinatari sono rispettivamente un'avvocatessa del Foro di Latina e un medico di medicina generale delal Asl di Roma 6- distretto Ardea Pomezia. Entrambi sono indagati per il reato di falsità ideologica in atti pubblici.

Le indagini, coordinate dalla procura di Velletri, sono state avviate lo scorso marzo dai militari del Nucleo antisofisticazioni di Latina nell'ambito di un'attività informativa di iniziativa che ha accertato il rilascio di false certificazioni di esenzione dall'obbligo vaccinale. Le verifiche del Nas hanno consentito di far emergere un diffuso sistema illecito in cui il medico di base si prestava a rilasciare le certificazioni di esenzione, in violazione dei propri doveri e in assenza delle necessarie condizioni cliniche documentate. A farne richiesta erano persone che intendevano continuare a lavorare adempiere all'obbligo vaccinale.

L'attivitò illecita del medico si avvaleva della collaborazione della professionista di Latina la quale, dietro pagamento di somme di denaro, gli procacciava di fatto pazienti interessati ad aggirare l'obbligo di vaccinazione per non essere sospesi dal lavoro. L'avvocatessa rilasciava poi ai "clienti" una falsa fattura per prestazioni legali che si faceva pagare circa 150 euro.