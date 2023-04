'Certificato pazzo', in 67 rischiano il rinvio a giudizio

Sono 67 le persone coinvolte nell’inchiesta denominata ‘Certificato pazzo’ per le quali la Procura di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio. La richiesta è stata presentata in sede di udienza preliminare davanti al gup Pierpaolo Bortone e soltanto uno degli imputati ha chiesto di poter essere giudicato con il rito abbreviato. Per gli altri si torna in aula il 28 aprile prossimo quando inizieranno a parlare gli avvocati della difesa tra i quali Angelo Palmieri, Maurizio Forte, Renato Archidiacono.

L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano e condotta dai carabinieri del Nas, aveva portato a dicembre 2019 all’esecuzione di numerose misure cautelari, perquisizioni e sequestri a carico di soggetti coinvolti nel sistema illecito di corruzione finalizzato al rilascio di false certificazioni mediche utilizzate per ottenere indebitamente benefici relativi a pensioni di invalidità, licenze di porto d’armi e permessi particolari per i destinatari di provvedimenti giudiziari. Le persone coinvolte sono residenti in diversi centri della provincia di Latina compresi Priverno, Fondi e Monte San Biagio.

Grazie all’attività investigativa è stato possibile documentare, attraverso l'installazione di telecamere, 150 certificati falsi per invalidità o per il rilascio o il rinnovo del porto d'armi. Da questi certificati a firma di un medico in servizio al Csm della Asl, sede di Fondi, si è risaliti ai beneficiari, circa 70 persone indagate a piede libero per concorso nel reato di corruzione di pubblico ufficiale.