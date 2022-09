False autorizzazioni al congedo, dirigente medico del Goretti a giudizio

Un dirigente medico dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato rinviato a giudizio per falso materiale e truffa. Secondo l'accusa Matteo Pacilli, in servizio presso l'Unità operativa complessa di ematologia del nosocomio pontino per oltre un anno avrebbe falsificato le autorizzazioni al congedo ordinario del suo superiore: in particolare nel periodo compreso tra marzo 2017 e giugno 2018 in veste di dirigente avrebbe contraffatto i provvedimenti di autorizzazione al congedo ordinario per un totale di 16 giorni. Le autorizzazioni in questione apparentemente sembravano rilasciate dal direttore della Uoc presso la quale il medico era impiegato mentre in realtà le aveva falsificate.

Il suo comportamento ha rappresentato falsamente tali autorizzazione e di conseguenza avrebbe indotto in errore il funzionario della Asl all’inserimento del debito orario residuo sul sito del Ministero della salute e si sarebbe quindi procurato un ingiusto profitto derivante dalla fruizione di 16 giorni di congedo retribuito corrispondente a circa 3.225 euro oltre ad altri 860 euro per oneri sociali e contributivi.

Il dirigente medico, assistito dall'avvocato Giovanna Pierro, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario il quale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, lo ha rinviato a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale Francesca Coculo. Il processo inizierà il 3 marzo del prossimo anno.

In udienza l'Azienda sanitaria locale di Latina si è costituita parte civile nel procedimento per il danno subìto.