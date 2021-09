Fermata dai carabinieri alla stazione fornisce false generalità: arrestata

E' stata fermata dai carabinieri alla stazione di Latina Scalo e arrestata in flagranza di reato per falsa attestazione e dichiarazione a pubblico ufficiale. Si tratta di una giovane di 25 anni di Roma, che era sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Viareggio.

La ragazza, consapevole di non potersi allontanare dal suo comune di residenza se non autorizzata dall'autorità giudiziaria, quando è stata fermata dai militari ha fornito false generalità per eludere i controlli. Ora si trova in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.