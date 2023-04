Donna sequestrata in un rudere dell'ex Svar: salvata dai poliziotti

Era rinchiusa in una delle baracche fatiscenti che si trovano nell'area dell'ex Svar, sequestrata da un uomo che l'aveva condotta lì e poi segregata per alcune ore. Ad accorgersene sono stati gli agenti della squadra volante della questura, che hanno liberato la donna e fermato un uomo di nazionalità marocchina.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando gli agenti, impegnati nel quartiere per un'altra segnalazione, stavano perlustrando proprio l'area dismessa della Svar, alle porte della città. Improvvisamente hanno avvertito dei lamenti provenire da una baracchia chiusa da una porta in legno e avvicinandosi si sono resi conto che una donna stava chiedendo aiuto. Dopo essere stata liberata ha raccontato di essere stata rinchiusa da un uomo che aveva conosciuto qualche giorno prima e di cui ha fornito una dettagliata descrizione fisica. La vittima, 39enne di origine armena, era sotto shock ma in buone condizioni fisiche e per precauzione è stata sottoposta ad accertamenti sanitari.

La sua testimonianza si è rivelata preziosa per individuare il responsabile. L'uomo, un 45enne di nazionalità marocchina, è stato rintracciato in zona e sottoposto a fermo per sequestro di persona.