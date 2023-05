Avvicina una donna sotto il portone di casa, tenta di violentarla e la rapina

Sottoposto a fermo per violenza sessuale e tentata rapina ai danni di una donna. L'uomo è un 26enne di nazionalità tunisina senza fissa dimora, fermato dopo un'indagine condotta dagli investigatori della squadra mobile di Latina in seguito a una segnalazione arrivata il 12 maggio scorso. Quella notta una pattuglia della squadra volante è intervenuta in via Volsci dove era in corso una lite tra un uomo e una donna.

Dalle informazioni apprese subito sul posto è emerso che il 26enne aveva poco prima avvicinato la ragazza che si trovava davanti al portone del suo palazzo. Immediatamente l'aggressore ha tentato un approccio fisico cercando di baciarla e toccarla. Poi, di fronte alle sue resistenze e alle sue richieste di aiuto, si è impossessato della sua borsa ed è fuggito. La vittima ha cercato di inseguirlo per riavere la borsa ma poi è tornata verso casa e lo ha trovato di nuovo lì.

Proprio in quel momento però è sopraggiunta la volante e davanti agli agenti l'uomo ha inscenato un goffo tentativo di scuse. La ragazza ha però ricostruito nel dettaglio quello che era accaduto e il suo racconto è stato confermato dall'analisi delle immagini estrapolate da una telecamera di sorveglianza posizionata proprio nell'androne del palazzo dove la vittima risiede. I filmati hanno così consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 26enne straniero, confermando di fatto tutte le dichiarazioni della ragazza anche in merito ai tentati di violenza sessuale e alla rapina della borsa. Solo nel pomeriggio di ieri il 26enne è stato rintracciato in città nei pressi della stazione delle autolinee e al termine degli atti di rito è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere in attesa della convalida del giudice.