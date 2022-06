Anniversario dell'Arma dei carabinieri: l'evento in Piazza del Popolo lunedì 6 giugno

Latina celebra il 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia è in programma domani, lunedì 6 giugno, alle 19. La celebrazione è stata organizzata in Piazza del Popolo, alla presenza di autorità civili e militari e di una folta rappresentanza dei militari della Benemerita. In piazza sarà inoltre allestita una mostra statica di mezzi moderni e d'epoca.

Nella stessa giornata, alle 18,30, alla presenza del prefetto di Latina Maurizio Falco, il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D'Aloia darà luogo alla commemorazione dei militari caduti con la deposizione di una corona di fiori al monumero di Largo Nassiriya.

Al termine della manifestazione sarà possibile visitare i giardini comunali che ospiteranno la mostra pittorica curata dall'artista Daniela Nardelli. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.