Festeggiamenti per la partita dell'Italia, un tir con i tifosi per le strade del centro: sanzionato il conducente

Martedì scorso la nazionale di calcio ha vinto la semifinale degli Europei e migliaia di persone si sono riversate in strada anche nel capoluogo pontino. Non sono mancate scene di delirio e assembramenti e proprio in occasione dei festeggiamenti in centro ha destato particolare attenzione l'arrivo, da via Emanuele Filiberto, di un grosso tir.

L'autoarticolato che girava per le vie del centro trasportava nei cassoni diverse decine di giovanissimi, tutti ammassati, che festeggiavano per l'esito della partita. La Digos è ora riuscita ad individuare il conducente, un 50enne del capoluogo, e nei suoi confronti la polizia stradale ha elevato sanzioni per un importo di 300 euro. E' stata disposta inoltre la decurtazione di punti dalla patente di guida e la sospensione della carta di circolazione del mezzo.