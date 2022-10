Minacce per avere dei soldi, 30enne denunciato dai genitori per rapina e estorsione

Per loro la vita era diventata un incubo a causa delle continue e violente richieste di denaro del figlio così lo hanno denunciato e C.A., queste le sue iniziali, è stato allontanato dalla casa dei genitori con un provvedimento del giudice.

E’ accaduto a Latina, protagonista un 30enne, che in numerose occasioni ha preteso soldi dal padre e dalla madre minacciando il suicidio, poi distruggendo oggetti all’interno dell’abitazione tanto da costringere i genitori a consegnargli piccole somme di denaro: 30/40 euro per volta ma le richieste non si sono fermate e quando la somma è arrivata a oltre 300 euro padre e madre, sempre più spaventati, hanno deciso di denunciare il figlio.

Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a carico del ragazzo che è accusato di rapina e estorsione. Questa mattina il 30enne è comparso davanti al magistrato per l’interrogatorio di garanzia ma ha deciso di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.