File e assembramenti davanti al Cup della Asl: interrogazione urgente in Regione

Ancora enormi disagi per gli utenti della provincia a causa dell'unico Cup aperto per il pagamento dei ticket, quello della Asl di Largo Celli. Gli sportelli aprono alle 8,30 del mattino, ma le file cominciano all'alba: persone di ogni età, compresi anziani, costretti ad ore di attesa per poter prenotare una visita o pagare.

“Evidentemente i nostri appelli sono rimasti inascoltati - commenta il consigliere regionale di FI Giuseppe Simeone, presidente della commissione regionale Sanità - Ho presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato per chiedere il ripristino immediato degli sportelli Cup dell’ospedale Goretti, ormai chiuso addirittura da marzo, in coincidenza con l’inizio dell’emergenza Covid.

Gli organi di informazione con sempre maggiore frequenza descrivono un quadro allarmante. Nonostante gli sforzi e l’impegno del personale della Croce Rossa gli assembramenti sono inevitabili. Uno stato di cose che non può protrarsi per troppo tempo, soprattutto a discapito degli utenti più fragili e anziani, costretti a passare ore intere sotto il sole cocente. Mi auguro che l’amministrazione regionale intenda provvedere in tempi rapidi affinchè gli sportelli Cup dell’ospedale S.M. Goretti possano essere riaperti al pubblico, agevolando i cittadini nel pagamento dei ticket per le prestazioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Problemi si registrano anche in altri centri della provincia come Aprilia, dove vengono segnalate file interminabili davanti al Poliambulatorio di via Giustiniano - continua il consigliere pontino - tanto da richiedere un intervento immediato da parte dell’Asl per facilitare il flusso degli utenti presso la struttura. C’è bisogno di risposte immediate e servizi subito operativi. La sanità non può essere una gara di salto ad ostacoli. Ribadisco la necessità di organizzare i servizi rendendoli più vicini ai cittadini. Soprattutto occorre migliorare l’accesso alle cure e non complicare la vita agli utenti”.