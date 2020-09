Tentato furto alla gioielleria di Latina Fiori: banda in fuga a mani vuote

Tentato furto, mercoledì sera, al centro commerciale Latina Fiori. I ladri hanno preso di mira in particolare la gioilleria Stroili Oro ma il colpo è fallito. Secondo una ricostruzione, la banda è entrata in azione poco prima delle 23. I malviventi hanno infranto una vetrata di un ingresso laterale della struttura e, una volta all'interno, hanno forzato la saracinesca della gioielleria per fare razzia di oggetti preziosi.

L'arrivo della squadra volante li ha però messi in fuga e sono stati costretti ad abbandonare il bottino. Sul caso indaga la polizia.