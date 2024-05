Manovra inadeguata, fisioterapista accusato di violenza sessuale

Deve rispondere di violenza sessuale un fisioterapista di Latina accusato da una sua paziente di avere effettuato una manovra non necessaria. Il professionista, 45 anni, è comparso davanti al giudice per l'udienza prelimnare del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano per essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'audizione dei periti come richiesto dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Luca Giudetti.

I fatti oggetto del procedimento penale risalgono al 2021 quando la presunta vittima dopo una seduta nel suo studio e dopo avere consultato altri professionisti ha deciso di presentare una denuncia: secondo la ragazza il professionista avrebbe effettuato una manovra vaginale interna per risolvere un problema al pavimento pelvico, manovra che secondo i pareri ricevuti, probabilmente non era necessaria. A conclusione delle indagini coordinate dal pubblico ministero Marco Giancristofaro è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale e nell'ultima udienza sono stati ascoltati tutti i periti e i consulenti delle parti interessate. Maria Cristina Setacci per la Procura e Giuseppe Manciocchi per la ragazza, che si è costituita parte civile, hanno ribadito quanto contenuto nelle loro relazioni vale a dire che la manovra eseguita dal 45enne non fosse assolutamente "indicata" mentre i periti della difesa hanno sostenuto la corretteza del comportamento dell'imputato.

Poi l’udienza è stata aggiornata al 4 ottobre prossimo per definire il rito e con molta probabilità procedere con la discussione e forse anche la sentenza.