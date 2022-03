Aggressioni contro gli operatori sanitari: la Asl organizza un flash mob

Un flash mob in occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori socio-sanitari". Ad organizzarlo è la direzione aziendale della Asl di Latina con il supporto del servizio di prevenzione e protezione della Uosd Comunicazione e Relazioni con il pubblico.

L'appuntamento è in programma per domani, sabato 12 marzo, alle 11, in piazza del Popolo a Latina. L'azienda sanitaria chiama dunque a raccolta l'intera cittadinanza per dire "No alla violenza contro gli operatori sanitari" e dunque sensibilizzare la città denunciando le aggressioni di cui sempre più spesso è vittima chi opera nelle strutture sanitarie. Il flash mob organizzato a Latina vedrà la partecipazione di alcuni operatori della Asl e anche di ballerini professionisti.