Controlli straordinari del territorio sono stati effettuati da giovedì a sabato in provincia, con particolare attenzione rivolta a Latina e Fondi, i due comuni sottoposti a una capillare attività di vigilanza. La questura ha messo in campo i suoi agenti insieme agli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Roma, anche in funzione di un'azione di prevenzione dei reati predatori.

I controlli effettuati hanno portato a identificare complessivamente 491 persone e a fermare 302 veicoli con 25 posti di controllo. Esaminate due attività commerciali ed elevate sei sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di un’autovettura e il ritiro di una carta di circolazione. È stato inoltre intensificato il controllo e il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone e una particolare attenzione è stata rivolta a individui sospetti. Numerose sono state le verifiche del rispetto delle prescrizioni di soggetti sottoposti a misure restrittive, come arresti domiciliari o obblighi di altro genere. Nella circostanza sono stati identificati 73 soggetti gravati da pregiudizi di polizia

Nel corso delle attività condotta sul territorio una persona è stata denunciata per il reato di minaccia aggravata, mentre nei confronti di altre due, residenti in altra regione, il questore ha adottato la misura del divieto di ritorno e conseguente rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Un'analogo servizio straordinario di controllo sarà ripetuto anche nei prossimi giorni in altri comuni della provincia pontina.