Operazione della Dda e dei carabinieri: 10 arresti per droga a Latina, Fondi, Sezze e Roma

Dieci ordinanze cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma sono state eseguite questa mattina, 9 giugno, per traffico di droga. L'operazione è scattata all'alba su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma e ha coinvolto le province di Latina e Roma, in particolare i comuni di Latina, Sezze, Fondi, Roma, Ardea a Anzio.

L'indagine è stata condotta dal Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri coadiuvato, nella fase esecutiva dell'operazione di oggi, dai reparti territoriali, dal Raggruppamento aeromobili dei carabinieri di Pratica di Mare e dal nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria.

Ulteriori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso della giornata.