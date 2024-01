Controlli a tappeto a Latina, Fondi e Terracina: due espulsi, denunce e un arresto

Latina, Fondi e Terracina sono stati i tre centri della provincia pontina su cui la questura ha concentrato l'attenzione questa settimana, con servizi straordinari di controllo. Obiettivo: contrastare i reati che alimentano la percezione di insicurezza nella popolazione, con particolare riferimento a furti e rapine.

Gli agenti della questura e dei commissariati, con gli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Roma, hanno presidiato le città nelle giornate di martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, identificando complessivamente 459 persone, fermando 264 veicoli ed elevando 17 sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Nell'ambito dei servizi i poliziotti hanno denunciato due persone per furto aggravato e arrestato un uomo per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono stati 33 i cittadini extracomunitari controllati e, all’esito delle verifiche sulla loro legittimità a permanere sul territorio nazionale, due di loro sono stati espulsi. Intensificato anche il monitoraggio dei luoghi caratterizzati da una maggiore aggregazione di persone, con controlli e verifiche su persone sospette e su suggetti già sottoposti a misure restrittive, come arresti domiciliari o altri obblighi di polizia. In questo quadro sono state identificate 93 persone gravate da precedenti. Numerose anche le perquisizioni domiciliari per la ricerca di armi o droga, che hanno portato al sequestro di alcuni grammi di cocaina e di hashish.

Analoghe attività straordinarie di controllo saranno ripetute nei prossimi giorni anche in altre aree della provincia di Latina.