Un anno di lavoro dei forestali in provincia: lotta a incendi e illeciti amministrativi

Il Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, da cui dipendono i Gruppi Forestale di Roma, Frosinone, Viterbo, Latina e Rieti, nonché il Reparto Parco Nazionale del Circeo e il Centro Anticrimine Natura di Cagliari, ha presentato i risultati dell’attività operativa conseguiti nel 2023. Nel corso dell’anno appena concluso i militari operanti nella nostra regione hanno svolto quasi 80mila controlli, contestando 1.328 reati e 2.997 illeciti amministrativi.

Per quanto riguarda la provincia pontina molti degli interventi si sono concentrati sul fronte degli incendi boschivi: nel corso della stagione estiva 2023, l’attività di prevenzione è stata significativa e intensa, con 2.003 controlli effettuati e 495 soggetti identificati, oltre la metà dei quali concentrati appunto nelle provincie maggiormente esposte, quelle di Latina e Frosinone. A decorrere dal mese di giugno, in concomitanza con l’inizio della campagna estiva AIB, come per gli anni precedenti, è stato incrementato il numero di pattuglie 1515, prevedendo turnazioni serrate di militari specializzati nell’attività di repertazione e applicazione del Metodo delle evidenze fisiche. Inoltre, al fine di prevenire l’insorgere di eventuali incendi di natura colposa, facendo tesoro della precedente stagione, anche quest’anno è stato divulgato alla cittadinanza un volantino informativo, in cui vengono indicate le norme di buon comportamento da adottare, i divieti e le limitazioni, anche nel settore agrosilvopastorale, per impedire la diffusione incontrollata delle fiamme, oltre che forniti contatti utili per segnalare tempestivamente la propagazione di incendi. In particolare, il Gruppo carabinieri Forestale di Latina, con l’ausilio di ulteriori pattuglie provenienti dai Gruppi di Viterbo e Rieti, ha svolto un’attività preventiva particolarmente efficace nel cosiddetto “Hot spot” ricadente nelle zone dei comuni di Fondi e Itri.

Sul fronte degli illeciti amministrativi ne sono stati contestati 865, per un importo di sanzioni elevate pari a oltre 535mila euro, oltre il 30% del totale. Degna di nota è stata l’attività di prevenzione assicurata nelle provincie di Roma e Latina, in lieve aumento rispetto allo scorso anno.

L’attività svolta dai reparti dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio nel settore della raccolta di funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, nonché del commercio del legno e specie vegetali, è espressione di una delle principali missioni svolte a difesa della biodiversità e tutela del bosco, nella sua integrità. Il prelievo incontrollato di risorse naturali, infatti, unitamente alla degradazione e frammentazione degli habitat e all’inquinamento, produce una perdita inestimabile di vita, da cui possono scaturire imprevedibili rischi ambientali per gli ecosistemi. I controlli svolti sono stati 4.743, dei quali più della metà nelle provincie di Latina e Roma, con 1.255 persone controllate e 24 sequestri eseguiti, di cui 2 penali.