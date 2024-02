Aveva nel telefono foto e video hard di ragazzini: cameriere arrestato

E' finito in carcere con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Un insospettabile 50enne di Latina è stato scoperto dagli agenti della Polizia postale e posto agli arresti domicliari a conclusione di una delicata indagine che ha portato a scoprire nel suo telefono cellulare una ingente quantità di immafini e video in cui compaiono ragazzini minorenni in pose e atteggiamenti abbastanza espliciti.

E' accaduto pochi giorni fa quando l'attenzione degli investigatori si è focalizzata su un uomo residente nel capoluogo pontino che lavora a Roma in una mensa come cameriere. Si è deciso di effettuare una perquisizione così i poliziotti si sono presentati nella sua abitazione ed hanno controllato stanza per stanza senza trovare nulla, poi sono passati al telefono cellulare ed è lì che hanno trovato conferma ai loro sospetti: nel dispositivo c'erano infatti oltre 200 immagini e filmati nei quali compaiono ragazzini minorenni ritratti in maniera osé. Per l'uomo è scattato subito un provvedimento di fermo e nella mattina di ieri, venerdì 16 febbraio, c'è stata l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario.

Il 50enne, assistito dall’avvocato Stefano Perotti, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato e al termine dell'interrogatorio il gip ha convalidato il fermo di polizia disponendo a carico del cameriere gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Latina con il divieto di comunicazione con l’esterno.

L'esame del suo telefono cellulare, che è stato sottoposto a sequestro, è ora al vaglio degli investigatori per individuare la fonte di quel materiale pedepornografico ed eventuali contatti e scambi con altre persone.