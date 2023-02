Foto hard agli alunni dal professore di religione: il vescovo revoca l'idoneità al docente

Interviene la Diocesi di Latina dopo la notizia pubblicata oggi, 2 febbraio, da alcuni giornali relativa a un insegnante di religione, in servizio in una scuola superiore del capoluogo, che avrebbe inviato foto hard ai suoi alunni. La stessa Diocesi, attraverso un comunicato stampa, spiega che lunedì 30 gennaio il vescovo Mariano Crociata è stato informato dall'ufficio Scuola della Curia della richiesta di assegnazione di un nuovo docente presentato da un istituto di Latina e dei motivi alla base della nuova richiesta.

"Nelle stesse ore il vescovo ha incontrato il docente per ascoltare la sua versione dei fatti - si legge ancora nella nota . Al termine del colloquio, dopo aver ricevuto dallo stesso docente le dimissioni dall’attuale incarico, il vescovo ha comunicato la revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica. Poiché la persona interessata è anche un chierico, in quanto diacono permanente, il vescovo Crociata ha avviato immediatamente la procedura prevista dall’attuale ordinamento ecclesiastico, per cui nella giornata di oggi ha firmato il decreto che dispone l’apertura dell’indagine, previa canonica tesa ad acquisire tutti gli elementi possibili sul caso in esame".

Con lo stesso provvedimento è stata disposta per il diacono la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni. Nella mattinata di oggi il vescovo Crociata ha poi ricevuto il dirigente scolastico e il primo collaboratore dell'istituto ai quali ha espresso il suo rammarico per la vicenda e ha garantito la massima collaborazione.