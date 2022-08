Oggi l'autopsia sul corpo di Francesca Testana, stroncata da un malore a 26 anni

Sarà conferito in giornata l'incarico per l'autopsia sul corpo di Francesca Testana, la ragazza di appena 26 anni morta al pub El Paso di Latina durante una serata con gli amici. Una morte assurda, avvenuta all'improvviso davanti agli occhi della sorella più piccola che era con lei nel locale. Ora il pubblico ministero Claudio De Lazzaro affiderà l'incarico per effettuare l'esame autoptico sul corpo, che da ieri si trova nell'obitorio di Aprilia, la città in cui Francesca abitava con la famiglia. L'obiettivo è comprendere cosa abbia provocato il decesso dal momento che, come emerso, la ragazza non soffriva di patologie note. Proprio la sorella nella giornata di ieri ha voluto spiegare che Francesca non era né ubriaca né drogata e che quella sera era solo uscita con le amiche per trascorrere una serata in compagnia. Un'altra cosa che emerge in queste ore però è che la giovane era guarita dal Covid solo da pochi giorni. "Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta" ha ribadito la sorella Elisa.

I carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti dopo la tragedia hanno ascoltato gli amici, i parenti e i conoscenti della ragazza per ricostruire il quadro. Tutti hanno confermato che la 26enne stava ballando quando improvvisamente si è accasciata a terra senza più riprendersi e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

Francesca lascia un marito e due figli piccoli, di 3 e 4 anni.