Bruno Frattasi è il nuovo Prefetto di Roma: guidò anche Latina

Buno Frattasi il nuovo Prefetto di Roma. Lo ha nominato nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Frattasi era il capo di Gabinetto dell'ex ministro Luciana Lamorgese e sostituirà proprio Piantedosi alla guida della Prefettura della Capitale.

Nato a Napoli il 24 aprile 1956, Frattasi era stato capo di gabinetto al Viminale durante il dicastero di Luciana Lamorgese sia durante il Conte II che durante il Governo guidato da Mario Draghi.

Dal 6 agosto 2007 al 29 dicembre 2009 ha ricoperto l'incarico di Prefetto dì Latina. E proprio durante il suo mandato in provincia di Latina promosse la Commissione di accesso agli atti del Comune di Fondi per chiarire la presenza di eventuali infiltrazioni e con la relazione finale propose all’allora Ministero dell’Interno Roberto Maroni lo scioglimento dell’amministrazione comunale. A suo avviso erano emerse “chiaramente le connessioni tra la famiglia Tripodo e soggetti legati per via parentale anche a figure di vertice del Comune di Fondi”. Lo scioglimento viene evitato con le dimissioni del sindaco.

Lasciata Latina Frattasi dal 30 dicembre 2009 al 29 novembre 2011 è stato Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.