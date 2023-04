La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio e alle 19,30 l'intervento era ancora in corso. Per consentire le operazioni e garantire la sicurezza, il tratto di strada interessato, tra la rotonda del borgo e via Vespucci, è stato chiuso al traffico dagli agenti della polizia locale e la circolazione è stata deviata. Sul posto anche i volontari della protezione civile.

Allarme in via Piave per una fuga di gas: strada chiusa per le operazioni di riparazione