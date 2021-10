Fuga dai carabinieri e schianto: 21enne denunciato per lesioni e resistenza. Nascondeva dosi di cocaina

E' finita con un incidente stradale la folle fuga di tre giovani a Latina, che nella notte di oggi, mercoledì 20 ottobre, hanno cercato di sottrarsi ai controlli dei carabinieri e sono poi usciti fuori strada finendo in un campo lungo la carreggiata. I tre ragazzi sono rimasti feriti e due di loro sono ricoverati in ospedale.

I carabinieri hanno denunciato il conducente, un 21enne della provincia di Roma, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi o gravissime e fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Come accertato dai militari, il giovane, incrociando una pattuglia dei carabinieri, per eludere un eventuale controllo, ha aumentato improvvisamente la velocità di marcia per poi perdere il controllo del veicolo. L'auto è appunto uscita fuori strada ed è rimasta distrutta nel violento impatto contro un albero.

Subito dopo il sinistro il conducente si è allontanato rapidamente a piede cercando ancora di far perdere le sue tracce ma è stato rintracciato poco dopo e sottiposto a perquisizione. In tasca aveva 3 grammi di cocaina. Gli altri due coetenei sono stati invece soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale. A uno di loro sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, l'altro si trova invece ancora ricoverato in prognosi riservata. L'auto intanto è stata sottoposta a sequestro dall'autorità giudiziaria.