Rubarono pezzi di una Smart nel parcheggio della stazione: denunciati in tre

I recenti episodi di furti sulle auto commessi nel parcheggio della stazione di Latina hanno fatto scattare controlli e indagini dei carabinieri della stazione di Sermoneta, sotto la guida del reparto territoriale di Aprilia, che hanno consentito di individuare e denunciare i componenti di una banda, tutti originari della provincia di Caserta.

In una circostanza in particolare era stato denunciato il furto di una parte strutturale di una Smart posteggiata nell'area della stazione ferroviaria da uno dei tanti pendolari della zona. In questo caso i carabinieri hanno potuto acquisire le immagini del sistema di sorveglianza comunale e attraverso ulteriori accertamenti e l'escussione di alcuni testimoni sono riusciti a stringere il cerchio intorno a tre uomini provenienti da Caserta, di 36,41 e 45 anni. Tutti e tre sono attualmente detenuti perché responsabili di altri reati contro il patrimonio e ora sono stati denunciati anche alla procura della Repubblica di Latina.