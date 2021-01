Evade dai domiciliari e torna a rubare al Latina Fiori, arrestata per la seconda volta in meno di 24 ore

Era agli arresti domiciliari da meno di 24 ore quando è stata sorpresa in giro ed è stata arrestata anche stavolta per furto aggravato. C.A.L., 34 anni, era stata arrestata ieri, 5 gennaio per un furto consumato ai danni di un’attività commerciale di abbigliamento per adulti e bambini del centro di Latina e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.

Questa mattina però è finita nuovamente in manette presso il centro commerciale Latina Fiori, dove, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari, si era recata facendo furtivamente incetta di creme e cosmetici. I poliziotti, intervenuti su segnalazione del Centro Operativo, hanno raggiunto il centro commerciale dove la donna, di buon mattino, era stata fermata dagli addetti alla sicurezza, perché sorpresa a rubare.

Agli agenti quindi, altro non rimaneva che condurre nuovamente la donna presso gli Uffici della Squadra Volante e collocarla presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’autorità giudiziaria.