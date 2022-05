Sorpreso a rubare auto di notte: ladro arrestato in flagranza dai carabinieri

Un arresto è scattato a Latina da parte dei carabinieri della compagnia di Latina. Nel corso della notte infatti una chiamata alla centrale operativa ha segnalato la presenza di un soggetto che si aggirava con fare sospetto fra le auto in sosta in una zona centrale della città. I carabinieri della sezione radiomobile hanno raggiunto il luogo indicato e hanno notato un uomo che, seduto sul sedile della vettura stava cercando di avviare il motore per portarla via.

Dagli accertamenti successivi i militari hanno appuravano che poco prima il soggetto, utilizzando degli arnesi da scasso, aveva tentato di aprire, danneggiando le relative portiere, due autovetture, ma senza riuscire ad entrare. Ha preso così di mira un terzo veicolo e dopo aver divelto il montante superiore della portiera è riuscito ad introdursi all'interno cercando di accendere il motore con un coltello a scatto.

L'uomo, sorpreso in flagranza, è stato arrestato per furto aggravato e gli arnesi da scasso che aveva con sé sono stati sequestrati. Il pubblico ministero di turno Martina Taglione ha disposto che l'arrestato fosse trasferito temporaneamente nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo.