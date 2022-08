Furti sulle auto in sosta sul lungomare: finestrini rotti e danni

Aveva parcheggiato la sua auto sul lungomare del capoluogo, nei pressi della discesa numero 9, per trascorrere la mattinata al mare e al suo ritorno dalla spiaggia ha trovato un'amara sorpresa. La vettura, una Opel Meriva, è stata presa di mira dai ladri e la proprietaria ha trovato i finestrini posteriori in frantumi. All'interno dell'abitacolo c'era però solo una busta con abiti usati e i ladri si sono accontanti di portare via un magro bottino.

Tutto è accaduto nella giornata di oggi, domenica 28 agosto. Tra le 13 e le 14 'arrivo improvviso del temporale ha costretto tanti bagnanti a fuggire dalla spiaggia e anche la proprietaria dell'auto è risalita in strada per recuperare la sua macchina e ripartire. A quell'ora erano ormai rimaste poche vetture ed è possibile che anche altre abbiano subito la stessa sorte. Negli ultimi giorni infatti sono state diverse le segnalazioni di furti avvenuti in pieno giorno sulle auto in sosta al lido di Latina .