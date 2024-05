Furto nella notte, nel mirino del ladro una caffetteria in centro

Un altro furto notturno consumato nella notte ai danni di un esercizio commerciale di Latina. Dopo le rapine a due bar di Latina, uno a Borgo Carso e l'altro in via Villafranca, svaligiati all'alba poco dopo l'apertura, questa volta è stato preso di mira un bar in pieno centro cittadino, la caffetteria Romani di via IV novembre, a pochi passi dalle poste centrali e da piazza del Popolo.

L'allarme non era stato inserito e il titolare si è accorto dell'accaduto solo questa mattina quanto, alle 7, si è recato al lavoro come ogni giorno e si è accorto subito che la porta a vetri automatica era stata forzata. Le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato e dunque non riconoscibile che, nel cuore della notte, armeggiava con alcuni arnesi all'esterno della porta. Il malvivente è riuscito a entrare nel locale e ha portare via parte della merce esposta, qualche bottiglia e dolci alle casse, senza toccare il registratore di cassa. Poi è fuggito dileguandosi nel buio.

Il bottino del furto è ancora da quantificare ma il danno alla porta scorrevole automatica, che ora è impossibile aprire e chiudere, ammonta a diverse migliaia di euro.