Furto all'interno della pizzeria: il ladro incastrato dalle telecamere e denunciato

L'episodio a Latina. Dopo un sopralluogo e l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti all'autore: aveva in casa due tablet e un telefono cellulare rubati

Ha divelto un'inferriata e infranto il vetro della porta di ingresso, poi si è introdotto all'interno di una pizzeria e ha portato via due tablet e un telefono cellulare. Tutto è accaduto a Latina, nella zona nord della città. La titolare dell'attività ha immediatamente richiesto l'intervento della polizia.

Nel corso di un successivo sopralluogo effettuato dagli agenti della squadra volante della questura insieme ai poliziotti della Scientifica sono stati acquisiti elementi che hanno consentito di raccogliere alcune prove fondamentali per restringere il cerchio delle indagini. I sospetti si sono quindi concentrati su un individuo già noto alle forze dell'ordine e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. Ad incastrare il ladro sono state le immagini immortalate dal sistema di videosorveglianza della pizzeria.

I poliziotti hanno quindi effettuato una minuziosa perquisizione nell'abitazione del sospettato, dove hanno rinvenuto, abilmente occultati, proprio i due tablet e il cellulare che erano stati rubati nell'esercizio commerciale. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere restituita alla proprietaria. Il malvivente, un 45enne del capoluogo, C.P. le sue inziali, è stato invece denunciato in stato di libertà per furto aggravato.