Forza la serranda di un internet point per compiere un furto: i poliziotti lo trovano all'interno

Arrestato in flagranza di reato per aver commesso un furto aggravato all'interno di un internet point del capoluogo pontino. Allertati da una segnalazione arrivata alla sala operativa, gli agenti della squadra volante di Latina hanno raggiunto l'esercizio e constatato che la serranda metallica era stata manomessa e la vetrina infranta.

A quel punto i poliziotti, consapevoli della possibile presenza del malvivente all'interno del locale, hanno valutato con attenzione la situazuone e, per evitare possibili fughe del ladro, hanno circondato la palazzina e hanno contatto il titolare dell'ìinternet point. Sono così riusciti ad entrare e all'interno hanno effettivamente scovato l'uomo, un cittadino di nazionalità straniera, che era rimasto nascosto all'interno. Lo hanno così arrestato in flagranza di reato. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il ladro avesse prima forzato manualmente la saracinesca dell'esercizio e poi distrutto la vetrina per riuscire ad aprirsi un varco.

Dell'arresto in flagranza è stato informato il magistrato di turno che ha disposto inizialmente la custodia dell'arrestato nelle camere di sicurezza della questura. Il giorno successivo si è tenuto poi il processo per direttisttima nel corso del quale il giudice, convalidando l'arresto, ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma e l'obbligo di dimora.