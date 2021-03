Muore cadendo da tre metri durante un furto, la vittima è Diego Fusser

E’ Diego Fusser, 52enne di Aprilia, la vittima di un furto finito tragicamente nel tardo pomeriggio di venerdì in via Trasversale, alla periferia di Latina.

L’uomo ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di tre metri mentre cercava di fuggire dall’abitazione dove insieme ad alcuni complici stava mettendo a segno un colpo.

L’arrivo improvviso dei proprietari della villetta ha costretto Fusser, detto Ringo, ad abbandonare di corsa la casa gettandosi dal parapetto del primo piano. Ma il salto per lui è stato fatale, si è schiantato al suolo morendo quasi sul colpo. Quando i mezzi del 118 sono arrivati sul posto e hanno tentato di rianimarlo per lui non c’era più nulla da fare.

I complici sono riusciti a fuggire. Sulla dinamica dei fatti indagano gli uomini della Questura.