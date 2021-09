Ruba mascherine nella caserma dei carabinieri: scoperto e denunciato

L'uomo era entrato per presentare una denuncia di smarrimento e ha pensato di trafugare due pacchi di dispositivi di protezione

Si è presentato alla caserma dei carabinieri di Latina Scalo per formalizzare una denuncia di smarrimento, ma una volta all'interno dei locali, rimasto per qualche istante da solo, ha pensato bene di rubare due pacchi di mascherine chirurgiche anti covid in dotazione all'Arma.

I dispositivi di protezione erano custoditi all'interno di alcuni uffici e l'uomo li ha presi cercando di nasconderli nella sua borsa. Il suo gesto però non è sfuggito ai militari che hanno recuperato le mascherine e proceduto alla denuncia dell'uomo, un 47enne del luogo, per il reato di furto aggravato.