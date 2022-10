Ruba capi di abbigliamento da un negozio: foglio di via obbligatorio per il ladro

E' stato arrestato ieri, 27 ottobre, perché aveva rubato alcuni capi di abbigliamento da un negozio di Latina, uscendo dall'esercizio commerciale indossando due giubbotti. Ora il 58enne fermato dagli agenti della squadra volante non potrà più fare ritorno nel capoluogo.

Questa mattina è comparso infatti davanti al giudice del tribunale di Latina per l'udienza di convalida dell'arresto ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il questore poi, concordando con gli esiti dell'istruttoria condotta dagli specialisti della divisione Anticrimine ha adottato a carico dell'uomo, che ha alle spalle numerosi precedenti penali per diverse tipologie di reato, la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Latina mediante l'emissione di un foglio di via obbligatorio. L'uomo dovrà dunque attenersi alle nuove prescrizioni e in caso di violazione rischia l'arresto da uno a sei mesi.