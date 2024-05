Ruba un portafoglio da una borsa in Tribunale, arresto lampo

E' stato arrestato nel giro di qualche decina di minuti in Tribunale dopo avere rubato un portafoglio. Protagonista un uomo di origine campane che si trovana al'interno del Palazzo di giustizia dove aveva accompagnato un conoscente.

Il ladro è salito al primo piano dell'edificio e ha raggiunto il corridoio dove si trovano gli uffici della volontaria giurisdizione; lì, su una delle sedie del corridoio, c'era una borsa, poggiata da una signora che era all'interno della stanza per soottoscrivere un atto. Sono bastati pochi minuti e quando è uscita si è accorta che mancava il portafoglio. Così ha avvisato subito i carabinieri addetti alla sicurezza e gli uomini della vigilanza al piano terra che hanno recuperato le immagini della videosorveglianza del corridoio dove era avvenuto il furto e identificato il responsabile.

L'uomo peraltro non era neppure fuggito, era uscito per qualche minuto dall'edificio per poi rientrare; così è stato fermato dai militari dell'Arma. All'inizio non ha fornito alcuna spiegazione poi è stato convinto a rivelare dove aveva nascosto il portafoglio visto con non lo aveva più con sé. In questo modo i carabinieri sono riusciti a recuperalo: lo aveva gettato tra alcune auto parcheggiate in viale Mazzini, a poche decine di metri da piazza Buozzi.

La refurtiva è stata quindi recuperata e per il ladro è scattato il fermo con l'accusa di furto. Sarà processato per direttissima probabilmente nella giornata di domani.