Ruba whisky e champagne e li nasconde del passeggino del figlio: scoperta e denunciata

E' entrata nel supermercato con il figlioletto al seguito ma dagli scaffali del negozio ha rubato numerose bottiglie di whisky e champagne nascondendole nel passeggino.

Con questo stratagemma la donna era convinta di riuscire a superare le casse senza pagare la merce, ma i suoi movimenti sospetti sono stati notati e i titolari dell'esercizio hanno chiamato prontamente la polizia. Gli agenti della volante sono intervenuti in un supermercato del capoluogo e hanno bloccato la donna recuperando tutte le bottiglie di alcolici trafugate e restituendole al negozio. La merce aveva un valore di circa 200 euro. Per la donna è scattata una denuncia per furto.