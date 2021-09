Furto al Todis utilizzando un'auto ariete: la banda fugge con la cassaforte del supermercato

Acquisiti i filmati dalla polizia. In azione almeno tre uomini che hanno utilizzato una Fiat 500 L per infrangere la vetrata del negozio

Sono entrati nel supermercato sfondando la vetrata con un'auto utilizzata come ariete, hanno portato via cassaforte e sono fuggiti dileguandosi nella notte. Tutto è accaduto intorno alle 2,30 di giovedì, a Latina. Il supermercato colpito è il Todis del centro commerciale Agora di viale Kennedy.

Secondo la ricostruzione della polizia ad entrare in azione è stata una banda composta da almeno tre uomini, che hanno raggiunto l'esercizio commerciale a bordo di due auto. Una Fiat 500 L è stata utilizzata per mandare in frantumi la vetrina. Una volta dentro i ladri hanno potuto agganciare la cassaforte al veicolo, per poi trascinarla all'esterno. Hanno quindi caricato il prezioso bottino a bordo di una seconda auto e sono fuggiti, lasciando la Fiat 500, semi distrutta, poco lontano dal supermercato.

Sul furto indagano gli investigatori della polizia che hanno visionato i filmati del sistema di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili. Secondo una prima stima il bottino del colpo ammonta a circa 10mila euro.